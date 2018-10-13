مسلسل عقود ميسي مع البرسا يبدأ حلقاته الجديدة

المواطن - أميرة محمد

أصبحت ظاهرة عقود أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم، تشبه المسلسل الذي يبث حلقات جديدة على المشاهدين من حين لآخر، ليضع متابعيه على صفيح ساخن لمعرفة كل جديد.

ويعد نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ونادي برشلونة الإسباني، أحد أهم أبطال هذا المسلسل، إذ لا ينتهي الحديث عن عقوده مع ناديه البارسا، حتى وإن امتد لسنوات وسنوات مقبلة.

وفي هذا السياق، وبحسب تقارير صحفية إسبانية، وضعت إدارة النادي خطة لتمديد عقد نجم الفريق الأول -البالغ من العمر 31 عاماً- الذي وقعه اللاعب في نوفمبر الماضي وينتهي في 30 يونيو من عام 2021.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الرياضية الإسبانية، أن إدارة الـ”بلوجرانا” تسعى للاحتفاظ باللاعب الفذ لموسم إضافي واحد على الأقل، أي حتى صيف 2022، وربما موسمين في حال كان قادراً على العطاء، فيما قد تسعى الإدارة للإبقاء عليه في “كامب نو” لأسباب تسويقية.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة سيعرض خطته على ميسي الصيف المقبل، قبل عامين من انتهاء عقده الجاري الذي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 700 مليون يورو.