مسنة تحتفظ بجثة زوجها المتحللة عامًا ونصفًا في المنزل

المواطن - متابعة

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا أن سيدة تبلغ 73 عامًا احتفظت بجثة زوجها الميت، 74 عامًا، طيلة عام ونصف في شقتهما.

وبحسب الادعاء، شعر أحد معارف الزوجين بالقلق عليهما، إذ لم يرَ الزوج منذ عام ونصف، فأبلغ الشرطة للتحقق من الأمر، في سبتمبر الماضي، وعندما امتنعت الزوجة عن فتح غرفة مغلقة، أصاب الارتياب أفراد الشرطة.

وعثر أفراد الشرطة على الجثة المتحللة تمامًا للزوج في فراشه. وأمر الادعاء العام بتشريح الجثة، ولكنه لم يعثر على أي أدلة على ارتكاب جريمة أو مؤامرة.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام نانا فرومباخ: “ربما يعد الأمر حادثًا أسريًّا مأساويًّا”، مضيفةً: “ربما كان لدى السيدة العجوز صعوبات في ترك زوجها”.