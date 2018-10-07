مشاركون بمسابقة المؤسس لحفظ القرآن: التمسك بكتاب الله سبب صلاح الدنيا والآخرة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

أكد عدد من المشاركين في الدورة الأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, والمقامة في رحاب المسجد النبوي الشريف، أن التمسك بكتاب الله سبب لصلاح الدنيا والآخرة.. مؤكدين أن القرآن يعلمنا الوسطية والاعتدال، وأن الإسلام دين سماحة ويسر، لا تكلف تشدد.

وأوضح المتسابق عمر كمال من لبنان، الذي يشارك في الفرع الثاني في المسابقة، أن التمسك بكتاب الله الكريم سبب لصلاح الدنيا والآخرة، مستشهداً بقوله تعالى:{إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}, مشيرًا إلى أنه اليوم يعيش أجواءً إيمانية مع إخوانه المتسابقين من شتى بقاع الأرض، وتمنى التوفيق للجميع في تحقيق نتائج مرضية.

من جهته بيَّن المتسابق عبدالغني أمين، من جمهورية نيجيريا، ويشارك في الفرع الثاني في المسابقة، أن الدين الإسلامي يدعو إلى السلام فهو دين سماحة ويسر لا تكلف فيه ولا تشدد، وأن كلام الله بيّن ذلك في مواطن كثيرة, مضيفًا أن مسابقة المؤسس الدولية عرس قرآني عالمي به يكرّم حفظة كتاب الله.. مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما تقدمه للمراكز الإسلامية في الخارج من دعم لا محدود فجزاهم الله خيراً.

وعبّر المتسابق عمر فاروق بركوتش من البوسنة والهرسك، مشارك في الفرع الرابع, عن شعوره قائلاً: اليوم أعيش لحظات تاريخية تسطر بماء الذهب, مضيفًا أنه تجاوز المرحلة الأولية من المسابقة، وهو الآن ينتظر التصفيات النهائية.. سائلاً الله التوفيق والسداد لجميع المتسابقين.

يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأول مرة في رحاب المسجد النبوي، ويشارك في هذا العام 115 متسابقاً يمثلون 82 دولة من مختلف دول العالم.