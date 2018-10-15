مشاريع واتفاقيات في الاجتماع الـ29 لمجلس إدارة بناء

المواطن - الرياض

ترأس الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، مساء الأحد الماضي، اجتماع مجلس إدارة الجمعية التاسع والعشرين، بالخبر بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الأمير تركي بن محمد بأعضاء مجلس الإدارة وقدم الشكر لهم ولمنسوبي الجمعية على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بخدمات الجمعية المقدمة للمستفيدين من الأيتام والأرامل.

ثم اطلع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية المجلس على تقرير أداء الجمعية والتقرير المالي للفترة من 1/ 1/ 2018م إلى 30/ 9/ 2018م، وكذلك بيانات المرشحين لدورة المجلس الجديدة، كما اطلع مجلس الإدارة على اتفاقية الجمعية مع غرفة الشرقية وعرض مذكرة تفاهم مع مؤسسة تكافل الخيرية.

كما استمع أعضاء المجلس لشرح عن اتفاقية تمكين وتأهيل وتوظيف 50 شابًّا وفتاة من أبناء الجمعية، وكذلك مشروع تاكسي الذي يستهدف شراء سيارات للأبناء في المرحلة الجامعية بنظام التقسيط للاستفادة منها كوسيلة مواصلات، وكذلك مصدر دخل ضمن التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات، كما اطلع الأعضاء على الاستعدادات لتنظيم المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة والتي تقيمه الجمعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتستضيف فيه 80 يتيمًا من الطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية من جمعيات الأيتام في كافة مناطق المملكة، وسيحصلون على برامج تدريبية ومهارات القرن الواحد والعشرين في مجال الفضاء والطيران والابتكار والفن والإعلام والروبوت، إضافة إلى المسارات الإثرائية في التوسماستر والتجارب العلمية وسيقام المخيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفِي نهاية الاجتماع وجه الأمير تركي بن محمد بن فهد الشكر والتقدير للداعمين بشكل عام ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لاستضافتها المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة.