مشكلة أشواق وبناتها.. يحصل طليقها على دعم حساب المواطن ويمنعه عنهن!

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشفت مواطنة عن معاناتها للحصول على دعم حساب المواطن ، حيث كانت مُسجلة ضمن زوجها في الدفعة الأولى بالبرنامج، ثم طلقها قبل شهرين ليحصل هو على حقوقها وحقوق بناتها من الدعم ولا يعطي لهن شيئًا.

وقالت المواطنة “أشواق” في شكواها إلى حساب المواطن ، إن طليقها يحصل على حقوقها وحقوق بناتها في الدعم منذ شهرين ولا تعلم ماذا تفعل؟ موضحةً أنهم كانوا ضمن الدفعات الأولى في البرنامج، وذهبت إلى الأحوال المدنية ونزل اسمها من بطاقة العائلة ودخلت على موقع حساب المواطن على الإنترنت لتجد أنها مُسجلة من قبل ولا يمكن لها التسجيل ثانيةً.

وتفاعل خدمة عملاء حساب المواطن مع مشكلة “أشواق”، وقال: “في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك مطلقة ومطابقة لما في الأحوال المدنية، بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

وكان حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أكتوبر 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

معايير الاستحقاق:

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.