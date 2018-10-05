مشهد مثير لحوت أحدب يلعب مع غواص

المواطن - متابعة

كان المصور والغواص “مايك كوروستيلييف” محظوظا لتصوير الرحلة السنوية للحيتان الحدباء من أنتاركتيكا.

ورصد الروسي مايك البالغ من العمر 35 عاما المشهد في تونجا، وقال إن الحوت الأحدب يقضي وقته في المياه الدافئة من شهر يوليو حتى أكتوبر، قبل عودته مرة أخرى إلى مياه القطب الشمالي.

وأضاف أن الأمهات معها رفيق، وهو حوت ذكر بالغ يعمل على حراسة الأم والأطفال.

وأوضح أن الحيتان تتصرف بشكل مختلف مع البشر لكنها ليست عدوانية، وفي بعض الأحيان لا يلاحظون وجودهم، أما الحيتان الصغيرة فهي كائنات فضولية وتحب اللعب.