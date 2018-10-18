مشهد مهيب في تشييع الشهيدين السويدي والفقيهي بجازان

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين , بعد صلاة عصر اليوم بجامع الدحمان في محافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف عادل بن إبراهيم سويدي والشهيد جندي عبدالرحمن بن حسين فقيهي من منسوبي حرس الحدود ، اللذين استشهدا في الحد الجنوبي بمحافظة نجران.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهدي الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان لأسرتي وذوي الشهيدين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ، وأن يسكنهما فسيح جناته ، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر أسرة وذوو الشهيدين, عن فخرهم واعتزازهم باستشهادهما في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبهما , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو نائب أمر المنطقة محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي, وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.