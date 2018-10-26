مصدر تحكيمي لـ”المواطن”: بلنتي إدواردو لا يستوجب الإعادة .. والحكم الإنجليزي مُخطئ

المواطن - طارق سعد

كشف مصدر تحكيمي لـ”المواطن“، رفض الكشف عن اسمه، أن ضربة الجزاء الثانية في لقاء الهلال والاتحاد لا تستوجب الإعادة؛ كون انزلاق إدواردو أثناء التنفيذ كان عرضيًّا.

وبرّر المصدر أن الحالة من الصعب مشاهدتها، لذلك لم ينتبه لها الحكم كاساي ولاعبو الاتحاد.

وعن الحالة المتداولة في الدوري الإنجليزي لنجم ليستر سيتي رياض محرز قال المصدر: “الحكم أخطأ التقدير، لو كنت مكانه لاعتبرت اللقطة هدفًا”.