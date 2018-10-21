مصدر سعودي يكشف تفاصيل وفاة خاشقجي: فريق التفاوض تجاوز صلاحياته وكتم نفسه

المواطن - الرياض

كشف مسؤول سعودي تفاصيل حادثة وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في تركيا، مؤكدا أن خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض.

وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ”رويترز”، أن تقارير المهمة الأولية لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق، وأن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر.

وأشار إلى أن وفاة خاشقجي، كانت بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته وفق تقرير أولي.

وتابع المصدر، أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، وأن التوجيه السابق بالتفاوض لم يكن يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.

وأشار المصدر إلى أن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، وأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون وقيد التحقيق.