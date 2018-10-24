مصرع مطرب كندي حاول الغناء على جناح طائرة

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لقي فنان كندي مصرعه أثناء تصوير فيديو كليب حيث كان يغني فوق جناح طائرة لكنه سقط جثة هامدة في بحيرة أوكاناغان.

مغني الراب الكندي، جون جيمس ماكموري، البالغ من العمر 34 عاما، كان يحاول السير على جناح طائرة سيسنا أثناء طيرانها لكن الحظ لم يسعفه.

والمعروف أن جون جيمس تميز بمغامراته الخطيرة في تصوير أغانيه، حيث يعمد إلى إدخال مشاهد الحركة والأكشن فيها بشكل مثير.

يذكر أن جون جيمس كان محترفًا في رياضة التزلج قبل أن ينتقل إلى عالم الموسيقى بعد إصابته بجروح بالغة. واشتهر أيضا بقيامه بحركات بهلوانية خطيرة أثناء تصوير فيديوهات أغانيه.