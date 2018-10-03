مصنع جروفنير يتجه لإجراءات قانونية تجاه 3 من مشاهير سناب شات

المواطن - الرياض

أكدت إدارة مصنع جروفنير أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من نشطاء سناب شات بسبب التضليل والغش التجاري على حد وصف المصنع.

وقالت إدارة مصنع جروفنير في بيان لها إن السنابيين أعلنوا عن مصنع شماغ ماركة عنوانه في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، وزعموا أنه تابع للمصنع، مشددةً على أن ما جاء في الإعلان تضليل وغش تجاري للمستهلك، حيث ذكروا أن الصناعة إنجليزية أصلية وهذا غير صحيح لأن المصنع يقع في دولة اسكتلندا ولا يصح أن يتم الإعلان على أنه صناعة إنجليزية لأن إنجلترا دولة واسكتلندا دولة أخرى تقع ضمن المملكة المتحدة.

وأكدت إدارة مصنع جروفنير أن الفيديو والإعلان من قبل الأشخاص المذكورين يمكن النظر إليه على أنه محاولة استغلال الناس على أنه منتج صناعة إنجليزية وهذا غير صحيح، حيث يتمتع الشماغ صناعة إنجليزي بثقة المستهلك لما له من عراقة وتاريخ وجودة من حيث حياكة الشماغ.

وقالت إدارة المصنع إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المعلنين، مقدمةً شكرها إلى أحدهم والذي صحح الإعلان وذكر أن المصنع يقع في غلاسكو في اسكتلندا ولم يتطرق إلى ذكر صناعة إنجليزية أو لندنية .

ولفتت إدارة مصنع جروفنير إلى أنه لا يوجد في سويسرا أو إيطاليا أي مصانع لحياكة الشماغ إنما يوجد مصنعان في جمهورية التشيك ومصنعان في إنجلترا ومصنع في اسكتلندا وعدد كبير من المصانع الضخمة في الصين.