معهد مسك يواصل نشاطاته الفنية في مفتاحة أبها

المواطن - أبها

يواصل “معهد مسك للفنون” نشاطاته في مركز الملك فهد الثقافي بأبها” قرية المفتاحة”، بالتعاون مع إمارة منطقة عسير، من خلال تقديم مجموعة من الورش المتخصصة التي تستمر حتى يوم ٢٨ أكتوبر الجاري، ويتولى تقديمها عدد من الفنانين والفنانات.

ومن أبرز هذه الورش “تصوير الأطفال” و “التكوين في الصورة الفوتوغرافية” و”تنظيم مكتبة الصور بالأدوبي لاتروم” و “أساسيات تصوير الطبيعة” و احتراف التصوير في ٦٠ دقيقة” و “محتوى وتكوين الصورة الفوتوغرافية” و “اتساع الأفق في الصورة الإبداعية” و”تقنيات وأساسيات التصوير الفوتوغرافي” و “التطوير والاستمرارية والتغذية البصرية” و”أساسيات تصوير الأفراح”.

يذكر أن المعهد أقام بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها الأسبوع المنصرم ندوة خاصة بـ “الفنون البصرية الهوية والمعاصرة”،كما دشن المعهد بالشراكة مع نادي عسير الفوتوغرافي ورش “التصوير الضوئي” التي اشتملت على “أساسيات التصوير” و”البورترية وتوزيع الإضاءة” و”التصوير من الهواية إلى الاستثمار” و”كيف تصنع فلمك الأول”.