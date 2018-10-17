مكتب للقوات البحرية بكلية علوم الطيران لتقديم برامج التدريبية والوظيفية

المواطن - الرياض

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي أمس مكتب القوات البحرية في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض التي تقع تحت مظلة شركة كليات التميز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، وعميد الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض السيد كولين جيمسون وذلك لتعزيز التعاون في مجال البرامج التدريبية والوظيفية.

وبحث الدكتور الفهيد والفريق الغفيلي خلال الاجتماع الذي عقد في الكلية أوجه التعاون بين المؤسسة والقوات البحرية في البرامج التدريبية والاحتياجات الوظيفية للقوات البحرية، فيما قدم الدكتور التويجري خلال الاجتماع عرضا عن كليات التميز وبرامجها الحالية والمستقبلية، وعن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وفي نهاية الاجتماع قاما بجولة في الكلية شملت حاضنات الطائرات، ومرافق الكلية وورش العمل.

وتأتي هذه الزيارة بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الدفاع والمؤسسة لتنفيذ مشروع شراكة استراتيجية للاستفادة المثلى من الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة وتقديم برامج تدريبية متطورة وتأهيلية في المجال التقني والمهني في مجال صيانة المرافق، وصيانة المعدات والآليات، والإلكترونيات، وأجهزة الملاحة والرادارات، وصيانة المحركات، وصيانة الأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية، والعمل على توطين التقنية في وزارة الدفاع، وسعيا منهما لاستمرار التعاون بين الجهتين وحرصا على استثمار إمكانيات الجانبين المتطورة لتعاون مثمر وبناء بما يلبي مجالات الاحتياج التدريبي للجهات المعنية بوزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وانطلاقا من الجهود التي تبذلها المؤسسة في المجال التدريبي والسعي لتوظيف الشباب السعودي من خلال برامج تدريبية متقدمة في تطوير القوى العاملة وتنميتها بناء على المعايير المعتمدة، ولتعميق وتقوية التعاون المشترك بين جميع الأطراف.

الجدير بالذكر أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م وهي الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني، بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م.

وتعد الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض من ضمن 30 كلية تقنية عالمية تنتشر في أكثر من 23 مدينة وقرية حول المملكة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 26 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 29 معهدا يتدرب بها قرابة عشرة آلاف متدرب.