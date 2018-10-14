ملك البحرين يؤكد لخادم الحرمين وقوف بلاده إلى جانب السعودية 

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، جدد خلاله جلالته وقوف مملكة البحرين الثابت مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.

وأكد جلالته لخادم الحرمين الشريفين رفض مملكة البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة المملكة العربية السعودية، ووقوف البحرين صفًّا واحدًا إلى جانب المملكة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وللشعب البحريني الشقيق على مشاعرهم الأخوية الصادقة، مؤكدًا أن المملكة ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في كل مكان.

كما جرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث حول مستجدات الأحداث في المنطقة.