مملكة العدل السعودية .. أوامر ملكية ترسخ أعمدة الحق والعدالة

المواطن - الرياض

جاءت التوجيهات والأوامر الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، لترسخ أركان أعمدة العدالة والشفافية في مملكة العدل، ولتؤكد أنه لا أحد بعيدٌ عن المساءلة في حالة الخطأ.

وتفاعل مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع تلك الأوامر والتوجيهات بوسم “مملكة العدل السعودية”.

المملكة رمز العدالة وموطنها:

وتفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع الوسم بقوله: “العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت… ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد- حفظهما الله- في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء”.

وغرد الشيخ الداعية د. عائض القرني بقوله: ستظل السعودية بإذن الله أرض الإسلام، ودار السلام، ومملكة العدل.

رسالة الرحمة لكل البشرية:

وأضاف الشيخ القرني: “سوف تبقى المملكة حاملة لرسالة الرحمة لكل البشرية؛ لأنها أرض القداسة، ومهبط الوحي، ومولد الرسالة، حفظ الله بلادنا، ووفّق قيادتنا لما فيه خير للبلاد والعباد”.

وتفاعل الإعلامي فيصل العبدالكريم مع الوسم بقوله: “رحم الله خاشقجي.. والمخطئ سينال عقابه، كما حدث في كثير من القضايا وما علمنا عنها شيئًا وأعلنت عنها الدولة بكل شفافية وحاسبت المقصر مثل قضايا الفساد المالي”.

هجمة هدفها سياسي:

وأضاف العبدالكريم أن “الهجمة التي حدثت للسعودية هدفها سياسي بحت وبعيدة عن هذه القضية، والدليل من يتباكون بالأمس يضحكون اليوم!”.

وعلق الإعلامي الكويتي جابر بن ناصر الهاجري على الوسم بقوله: إن “القيادة السعودية ثبتت أركان الدولة على دعائم العدل والمساواة، ودائمًا يشددون على الوقوف مع المواطن في مختلف بقاع الأرض لتسهيل أمورهم والدفاع عنهم إذا تعرضوا لظلم من أي كائن كان”.

وأضاف الهاجري أن “السعودية خط أحمر لكل من يحاول النيل منها، ونقول خبتم وخاب مسعاكم فكلنا فخر بمملكة العدل السعودية”.

دامت السعودية صوتًا للحق:

وتفاعل الإعلامي أحمد الفهيد مع الوسم حيث غرد قائلًا: “مملكه العدل السعودية ليس عندها ما تخفيه ولا ما تخاف منه، ولهذا تبحث عن الحق.. ولهذا تقول الحقيقة.. لأنها ليست من الدول التي تحصل على بطولاتها بالباطل، وبالنسبة لها الحق هو ابن العدل.. والعدل هو ابن التحقيق والتثبت والمساءلة، دامت السعودية العظمى صوتًا للحق وسوطًا لإحقاقه”.

الله يعزك يا وطن:

وغرد الإعلامي وليد الفراج على وسم مملكة العدل السعودية قائلًا: “الله يعزك يا وطن، وللحاقدين الذلة”.

وتفاعل صاحب حساب ابن العراق مع الوسم بقوله: “قتل واختطاف في ليبيا ولم يتحرك الضمير العالمي! قتل واختطاف في سوريا ولم يتحرك الضمير العالمي! مليون قتيل في العراق لم يتحرك الضمير العالمي! الآن ثبت للجميع أن السعودية هي المستهدفة لا لشيء فقط؛ كونها أوقفت مشاريع تخريب الأمة”.