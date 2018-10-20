منزل هيل المسكون بالأرواح يدفع متابعيه للغثيان والإغماء

المواطن - متابعة

يبدو أن قناة نيتفلكس قررت أن تقدم جرعة زائدة من الرعب المجاني لمشاهديها، من خلال مسلسل “منزل هيل المسكون بالأرواح”.

وأثار المسلسل ضجة كبيرة بعد أسبوع واحد من صدوره، فأحداثه المخيفة دفعت الكثير من مشاهديه للإصابة بحالات الإغماء والغثيان.

ويحكي المسلسل قصة عائلة أميركية، عانت من اضطرابات كثيرة، بعد إقامتها في منزل مسكون وسط الغابة.

وحاز المسلسل في بداية حلقاته على تقييمات إيجابية من قبل النقاد، إلا أنه تعرض لتراجع عدد المتابعين بعد التجارب التي تعرضوا لها بعد المشاهدة.

وتوالت التغريدات بين متابعي المسلسل، مبدين شعورهم بالرعب التام بعد إكمال المسلسل المكون من 10 حلقات.

وعبر المتابعون عن فقدانهم لقدرتهم على النوم، وأعرب البعض الآخر عن رغبتهم في التقيؤ والبكاء وإضاءة جميع اللمبات من شدة الخوف.

من جانبه أثنى كاتب قصص الرعب الشهير ستيفن كينغ على المسلسل الأميركي قائلًا: “هذا عمل عظيم، قريب من العبقرية”.

وعرض موقع “نيتفلكس” المختص بالأفلام والمسلسلات عمله الجديد في 12 أكتوبر الماضي بحلقاته الكاملة، ليلاقي استحسانًا هائلًا بعد أسبوع واحد فقط من عرضه.