موبايلي تستعرض ابتكاراتها بمنتدى الضوابط التنظيمية والحلول الفنية لتوفير التغطية داخل المباني

المواطن - الرياض

شاركت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، في منتدى التعريف بالضوابط التنظيمية والحلول الفنية لتوفير التغطية داخل المباني، والذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الاثنين، وافتتحه معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

كما صاحب المؤتمر معرض للحلول والابتكارات عرضت خلاله موبايلي حلولها لتغطية المباني والمجمعات.

وقدم المهندس محمد المطيري مدير إدارة حلول الأعمال في موبايلي عرضاً مرئياً سلط الضوء على عدد من الحلول الفعالة المتعلقة بتوفير التغطية داخل المباني، حيث هدف المؤتمر إلى التعريف بالضوابط التي أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً، وتسليط الضوء على أحدث الحلول الفنية لتوفير التغطية داخل المباني.

كما استعرض المؤتمر تقنيات الاتصالات المتنقلة التي ستتوفر لعموم المستخدمين في المستقبل القريب لتحسين تغطية وجودة خدمات الاتصالات المتنقلة داخل المباني الكبيرة مثل المطارات، والمجمعات التجارية، وغيرها، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الذكية مثل Indoor Navigation.