موجة الإفلاس تضرب أكثر من 3 آلاف شركة تركية

المواطن - متابعة

كشفت مصادر في القطاع المالي التركي، أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.

وقالت المصادر: إن موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة. وأشارت إلى أن النقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة 24%، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، خاصة لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشاكل في سداد التزاماتها قصيرة الأجل، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرا، شركتا “تكنيك ألومنيوم” و”بوراك ألومنيوم”، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا.

ونقلت صحيفة “سوزجو” التركية أمس عن هذه المصادر أن شركات إنشاءات كبرى مثل “باليت” و”نوهجلو” و”جيلان” و”نافيا” و”أوزينسان تاهوت” و”سيلان”، أعلنت إفلاسها وهو ما فسرته صحيفة “حرييت” التركية المُقربة من الحكومة بتأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وهي أغلبها مشروعات حكومية.