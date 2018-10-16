مودريتش: أكره اللعب بجوار ميسي

المواطن - محمد سمعه

وضح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يفكر في اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني في يوم من الأيام.

وتحدث مودريتش بلقب مفتوح لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائلًا: لن ألعب بجوار ميسي في يوم من الأيام، أنا أحب مواجهته كمنافس، وهو بالفعل من أفضل لاعبي الكرة في تاريخها.

وأضاف مودريتش: حقيقة سعيد بما قدمه المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، لقد حققنا إنجازًا أكبر مما حُقق من قبل منتخب بلادي في مونديال فرنسا 1998، حيث وصلوا للمركز الثالث لكننا وصلنا للنهائي.

وأكمل نجم الريال حديثه قائلًا: مبابي نجم باريس سان جيرمان لاعب رائع وينتظره مستقبل باهر في كرة القدم، والمنتخب الفرنسي تألق لينال لقب المونديال وفاران حقق المجد لمسيرته بفوزه بالمونديال مع الديوك وبفوزه بلقب دوري الأبطال مع الريال.

يذكر أن منتخب فرنسا، كان فاز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

ارتبط اسم مودريتش بالانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي في الفترة الأخيرة، حيث من المرشح تحرك النادي الإيطالي لضم نجم الريال في يناير المقبل.