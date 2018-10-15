مودريتش: رونالدو خذلني برحيله عن ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن زميله السابق في الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تصريحات لوكا مودريتش والذي قال: لم أتوقع رحيل زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو معًا من ريال مدريد صيف العام الجاري، وكنا نتوقع في الريال بقاء رونالدو وراهنا على هذا الأمر، لكن كل شخص حر في قراراته.

وأضاف مودريتش: كنت أتمنى مزاملة زيدان في الملاعب فأنا واحد من معجبيه وكنت أحب أسلوبه في اللعب، وأردت أيضًا اللعب مع اللاعب الكرواتي بوبان.

وتابع مودريتش: ثالث اللاعبين الذين أردت اللعب معهم هو النجم البرازيلي رونالدو حقيقة هم أبطال.

وأكمل مودريتش حديثه قائلًا: كيليان مبابي موهبة خرافية وحقيقية وله مستقبل مشرق وواعد وكان مواطني دانييل سوباسيتش قال بأن مبابي لاعب صغير ومتألق سينطلق في نادي موناكو وسيكون واحدًا من أفضل لاعبي العالم خلال المستقبل.