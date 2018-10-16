موريتانيا تستنكر حملة الادعاءات المغرضة ضد المملكة

موريتانيا تستنكر حملة الادعاءات المغرضة ضد المملكة

2018/10/16
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عمق العلاقات مع المملكة العربية السعودية ووصفتها بالأخوية والراسخة.
واستنكرت بشدة في بيان صدر عن وزارة الخارجية “حملة الادعاءات المغرضة التي لاتخدم شفافية التحقيق الجاري ومصداقيته” في حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.
ودعت موريتانيا إلى ضرورة التروي والتريث بدل التسرع في الحكم واعتماد الشائعات، وإلى توفير ما يلزم من مهنية وشفافية في التحقيق المشترك حول القضية.


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