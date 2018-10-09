موعد انتهاء التقديم على حساب المواطن الدفعة 12

المواطن - الرياض

من المقرر أن تنتهي الليلة آخر فرصة للتسجيل في دورة الدفع الـ12 في حساب المواطن.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ 11 في حساباتهم بحلول الساعات الأولى من يوم العاشر من أكتوبر الجاري وفقًا للجدولة الزمنية المحددة سلفًا.

ويستفيد من الدفعة الجديدة المواطنون المكتملة طلباتهم حتى العاشر من شهر سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يستأنف حساب المواطن التسجيل في الدفعة الثالثة عشرة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضاً للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر ، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.