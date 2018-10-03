موعد نهاية التقديم على حساب المواطن الدفعة 12

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الحادية عشرة من الدعم في حسابات المستفيدين بعد 7 أيام أي يوم الأربعاء المقبل العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في الدفعة الثانية عشرة والتي سيتم إيداعها في شهر نوفمبر المقبل.

وكان حساب المواطن قد أعلن الاثنين الماضي عن نتائج الأهلية للدفعة الحادية عشرة مشيرًا إلى أحقية غير المؤهلين في تقديم اعتراضات وفق الآليات المتبعة.

وبحسب آليات حساب المواطن يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.