موقع ويب يساعدك في العثور على التطبيقات البديلة

المواطن - متابعة

تقتصر بعض التطبيقات على أجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام “آي أو إس”، في حين يعمل البعض الآخر مع هواتف أندرويد فقط أو الأجهزة المزودة بنظام ويندوز فون، ويظهر الأمر بشكل أكثر وضوحاً مع الأجهزة المكتبية، حيث قد يجد المستخدم برنامجاً رائعاً لأجهزة الماك ويرغب في استعماله على أجهزة ويندوز، ولكنه في واقع الأمر لا يدعم نظام تشغيل مايكروسوفت.

وقد تكون هناك بدائل كثيرة للبرنامج أو التطبيق، تتضمن نفس الوظائف أو مجموعة من الوظائف المشابهة، ولكنها ليست مشهورة، ولذلك يمكن للمستخدم الاستعانة بموقع الويب (هنا) المجاني عند الرغبة في البحث عن بدائل للتطبيقات أو البرامج الشهيرة أو باهظة التكلفة.

ويقوم موقع الويب بسرد التطبيقات البديلة للبرامج المشهورة، والتي يمتاز أغلبها بأنه مفتوح المصدر، ولا تقتصر نتائج البحث على روابط التنزيل، ولكنها تتضمن أيضاً تقييمات المستخدمين الآخرين.