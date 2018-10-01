ميزانية 2019 تبعث التفاؤل وترسخ الثقة في نجاح رؤية 2030

المواطن - الرياض

بعث إعلان وزارة المالية أن الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018، حالة من التفاؤل والثقة في نجاح رؤية المملكة 2030، التي تعتمد على الموارد غير النفطية بشكل أساسي.

وجاء الناتج المحلي الذي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نموًّا إيجابيًّا بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، ليبعث رسالة طمأنة استقبلها المواطنون بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة الفساد، وهي الخطوات التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتؤثر بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادية محليًّا وعالميًّا.

ودعا المواطنون الله أن يوفق قادة المملكة لما فيه الصلاح والمصلحة العامة، موضحين أن كلمة العجز لا تعني أن هناك نقصًا في المال لدى المملكة؛ لأن عجز الميزانية في مصطلح الإدارة المالية لا يعني عدم توفر المادة بحيث يفهمها العامة أن الخزينة فارغة، وذلك ردًّا على توقعات المالية باستمرار العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7% في العام 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023.

وشدد البعض على أن لو اجتهد ديوان المراقبة العامة والوزارات المعنية بالفساد فمن المنتظر أن يكون هناك خير كبير وإضافة كبرى في ميزانية السنوات المقبلة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد توقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال في العام 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018، تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019م.