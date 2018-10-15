نائب رئيس اليمن يجدد التضامن مع المملكة: نقف مع السعودية في خندق واحد

المواطن - واس

ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وقوف المملكة العربية السعودية بجانبهم ومساندتها وإسهامها التنموي والإغاثي في محافظة المهرة اليمنية، مجدداً التأكيد على موقف اليمن الثابت ورفضه كل محاولات النيل من المملكة والمؤامرات التي تستهدفها, مؤكداً أن اليمن والمملكة على الدوام في خندق واحد.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم وكيل أول محافظة المهرة اليمني مختار محمد سعيد، للوقوف على مستجدات الأوضاع وحركة العاصفة المدارية لبان، التي ضربت عدداً من مديريات المحافظة وسببت أضراراً مختلفة.