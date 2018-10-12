نادٍ مغمور في الدوري الإسباني يخطف الأضواء بقميص زامورا

المواطن - متابعة

بقميص جديد وغريب من نوعه، مستوحى من قلب وشرايين الجسد البشري، أعلن نادي “زامورا” الذي ينشط في ‏دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، عن قميصه الثالث هذا الموسم.

وكانت المفاجأة عندما صممت شركة “كابا” الرائدة في عالم الملابس والمستلزمات الرياضية، قميصًا غريباً للنادي الإسباني، مستوحى من القلب والشرايين والدورة الدموية في جسد الإنسان، والذي وصف بالأغرب في عالم الساحرة المستديرة”.

وكان من الملفت وضع شعار “زامورا” مكان القلب، في لمحة فنية حظيت بإعجاب عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وكتب الفريق الإسباني على ظهر المجموعة الجديدة من قمصانه، عبارة “الدم.. هذا السائل الأحمر الذي ينقل الحياة من خلال جسدنا، الذي يولد ويتدفق من القلب لإشباع عواطفنا ومشاعرنا”.

يذكر أن نادي زامورا يلعب في المجموعة الثامنة من دوري الدرجة الثالثة الإسباني، ويحتل المركز السادس من جدول ترتيب مجموعته برصيد 60 نقطة.