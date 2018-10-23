نجاح مؤتمر مستقبل الاستثمار مضمون.. والفرص المتاحة يصعب إغفالها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة سي إن إن الأميركية الضوء على مؤتمر مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”، والذي يُعقد في دورته الثانية بالمملكة، اليوم الثلاثاء، وسط حضور رفيع المستوى من قادة الأعمال والمؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى في العالم.

وأبرزت الشبكة الأميركية حضور شركة توتال الفرنسية مؤتمر الاستثمار بالرياض، حيث أكد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لعملاقة النفط الشهيرة، أنه يرى أهمية بالغة في المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي الموسع في المملكة.

وقال بوياني: “أحترم قرار بعض رجال الأعمال بالانسحاب من المؤتمر، إلا أن ذلك لن يضر سوى الشعوب”، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: “أنا مقتنع بأن استراتيجية الكراسي الفارغة في المائدة لا تخدم أي غرض مفيد”.

وعلى جانب آخر، قالت الشبكة الأميركية إن بعض الانسحابات من مؤتمر الاستثمار لم تؤثر على رغبة العديد من الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية في الاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية التي توفرها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت إلى حضور عدد من المسؤولين الكبار من مؤسسة HSBC وJP مورغان، وهما مؤسستان رفيعتا المستوى تريان أهمية بالغة في التعامل مع الرياض.

وبيَنت سي إن إن بشكل واضح مدى اهتمام الشركات الأميركية والأوروبية على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع المملكة، خاصة وأن بعضهم أكد أهمية العلاقات المستمرة مع مؤسساته منذ عقود طويلة.

ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الدفاعية رايثيون (RTN)، توماس كينيدي، سيكون مدرجًا كمتحدث في هذا المؤتمر الاقتصادي الزخم.

وسيقود صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق ثروة سيادي، وفدًا يضم أكثر من 30 من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الروس، لتحديد “مشاريع مشتركة جديدة ومناقشة المجالات الواعدة لتطوير التعاون الشامل مع المملكة”، وذلك وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة RDIF كيريل ديميترييف الأسبوع الماضي.