نجوم الفيصلي يصلون جدة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى مدينة جدة وذلك استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الفيصلي اختتم استعداداته لمواجهة فريق الأهلي، حيث اهتم المدرب مريشيا ريدينك تدريبات الفيصلي بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو عن تطبيق الجمل الفنية المخصصة لمباراة الأهلي.

ويذكر أن الفيصلي يسعى إلى الفوز لتعويض خسارته في الجولة الرابعة من نادي الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما النادي الأهلي فكان قد فاز على فريق الباطن في الجولة الرابعة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.