نزع ملكيات 600 عقار بالقطيف لتوسعة ثلاثة شوارع

المواطن - واس

بدأت بلدية محافظة القطيف، إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها في طريق الملك عبدالعزيز، وشمال الناصرة، وشارع الرياض، وتتضمن نحو 600 عقار، وذلك بعد صدور موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

واشترطت البلدية اصطحاب الوثائق المطلوبة لنزع الملكية والمتضمنة صورة الصك مع الأصل- صورة البطاقة مع الأصل- صورة الوكالة “إن وجد” مع الأصل- صورة رخصة البناء إن وجد- صورة الولاية للأوقاف مع الأصل- العنوان الوطني- صورة من صك حصر الورثة “إن وجد” مع الأصل.

واستقبلت البلدية، أمس، عددًا من المواطنين الواقعة عقاراتهم على طريق الرياض والملك عبدالعزيز وشمال الناصرة، وذلك لتقديم المستندات الشرعية والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار تمهيدًا لبدء إجراءات نزع الملكية لصالح مشروع توسعة شوارع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الهدف من نزع الملكيات تسهيل تدفق الحركة المرورية في عدد من الشوارع والطرق في المحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ستقوم بإنهاء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات التي من المتوقع إزالتها قريبًا لدعم جهود توسعة الطرق.

وبيّن أن مشروع شارع الملك عبدالعزيز هو توسعة للشارع ابتداءً من تقاطعه بشارع الرياض بحي الشويكة حتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة، بطول 4925م، وسيكون بعرض 60 مترًا، لافتًا إلى أن مشروع شارع شمال الناصرة يتضمن توسعة الطريق الذي يقع شمال الناصرة ويمر ببلدة العوامية وصولًا إلى طريق أحد، بطول 3757,30، وعرض 40م، أما المشروع الثالث فيتضمن ربط طريق الرياض بطريق الدمام – الجبيل السريع، بطول 5000م، وعرض 60م.