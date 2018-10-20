نزلة البرد قد تقتله.. طفل بريطاني ينتظر قرار تمويل علاجه بقيمة 450 ألف إسترليني

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تسببت حالة مرضية نادرة لطفل بريطانية في استياء مجتمعي واسع خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن تدهورت صحته في الآونة الأخيرة بسبب تعنت واضح من جانب القائمين على الصحة في لندن لتمويل علاج حالة الطفل النادرة.

وحث والدا الطفل فينلي نيويل البالغ من العمر خمسة أعوام الجهات المسؤولة عن الصحة في بريطانيا التدخل لمنحه عقاقير من شأنها أن تنقذ حياته وتعالج حالته المرضية النادرة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعاني الطفل من ضمور عضلي في فقرات الظهر، مما يعني أنه لا يستطيع المشي، كما أنه قد لا يتحمل الإصابة بنزلات البرد والتي يمكن أن تكون كافية لقتله.

وتتسبب هذه الحالة في إضعاف العضلات، وتسبب مشاكل واضحة في القدرة على ابتلاع الطعام، بالإضافة إلى صعوبات ضخمة في التنفس دون أجهزة مساعدة في ذلك.

ويوجد بالفعل دواء يمكن أن ينقذ الطفل المريض، يدعى سبينرازا، لكنه يتكلف حوالي 450 ألف جنيه إسترليني في السنة، ولذلك يصعب على عائلته تحمل مثل هذه المبالغ الضخمة.

وقالت والدة فينلي، روزي ديفيز، البالغة من العمر 37 عامًا، إن أطفال أسكتلندا لديهم الفرصة للتمتع بمثل هذه الأدوية والعقاقير، في حين أن أطفال إنجلترا يصعب عليهم شراؤها.

ومن المتوقع أن يتخذ المسؤولون قرارًا نهائيًا حول ما إذا كان يجب الأجهزة الوطنية للصحة تمويل علاج الطفل بعد اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي قد يُعرض الطفل إلى خطر أكبر.