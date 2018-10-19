نصرٌ يسُرّ الناظرين

المواطن - طارق سعد

بعلامة كاملة قدرها 18 نقطة، يتربع النصر متصدراً لجدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن فاز في جميع مبارياته والتي كان آخرها اليوم ضد الباطن ضمن الجولة السادسة.

ويظهر النصر مباراة بعد مباراة أكثر تماسكاً وتنظيماً وخطورة،وشتان بين الظهور الأول ضد أحد ثم ما تلاها من جولات حتى لقاء الباطن، حيث بات واضحاً التحسن التصاعدي للفريق بقيادة الداهية كارينيو الذي شدّد بعد المباراة الثانية ضد الفيصلي أن الفريق يسير بشكل صحيح حتى الوصول إلى توليفة محكمة تحقق طموحات النصراويين.

ووصل الإستحواذ النصراوي في لقاء الباطن إلى 72% ، وهو مؤشر على شخصية النصر داخل الملعب ومدى تمكّن كارينيو من فهم عناصر القوة في فريقه أولاً، ثم إلى القراءة الناجحة لخصومه قبل وأثناء المباريات.