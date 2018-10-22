نمور الاتحاد يواصلون الاستعداد

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، استعدادًا لمواجهة نادي الهلال في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل.

وركز المدرب الكرواتي سلافين بيليتش في الجزء الأول من التدريبات على النواحي البدنية واللياقية، وقسم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تدريبات تكتيكية.

واختم بيليتش المران بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز الأول له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يحقق الفوز في أول ست جولات من عمر المسابقة.

وكان نادي الاتحاد تعادل في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري مع فريق أحد بنتيجة هدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.