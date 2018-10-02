نيران المهام الثقيلة تنتظر اتحاد القدم الجديد

المواطن - محمد سمعه

سينتخب أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز وقائمته، وذلك ليكون رئيسًا جديدًا لاتحاد القدم خلفًا للدكتور عادل عزت.

وكانت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت من قبل أن قصي الفواز هو الوحيد والذي رُشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وسيكون أمام اتحاد القدم الجديد مهام كثيرة وقوية مثل الإشراف على إعداد المنتخب السعودي الأول لبطولة كأس أمم آسيا، والتي تُقام مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن قصي الفواز والذي يملك خلفية مميزة في التسويق والاستثمار، سيعمل خلال الفترة المقبلة مع قائمته على زيادة الفرص الاستثمارية والتسويقية لمسابقات اتحاد الكرة بشكل علمي أفضل وبطريقة احترافية.

ويقود نواف التمياط منصب رئيس الاتحاد السعودي للكرة بشكل مؤقت لحين انتخاب قصي الفواز رسميًّا في المنصب.

وجاءت قائمة قصي الفواز للعمل في اتحاد القدم مكونة من “لؤي السبيعي كنائب للرئيس، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي كعضو، تركي بن صالح العواد كعضو، علي بن محمد الشعيلان كعضو، عمر بن عبدالله باخشوين كعضو، يزيد بن محمد التويجري كعضو، رهام المنيزان كعضو، درابر رودجر كعضو”.

وضمت القائمة سيدتين وأجنبيًّا للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

قدم قصي الفواز عملًا أكثر من رائع، وذلك في الموسم الماضي، حيث ساهم بشكل كبير كوكيل لرئيس هيئة الرياضة في حل أزمة الديون والتي مرت بها معظم الأندية السعودية.