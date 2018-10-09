نيكي يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعدما تراجعت أسهم شركات كبيرة منكشفة على الصين بفعل مخاوف مرتبطة باقتصاد بكين فيما هبطت أسهم شركات صناعة الرقائق مقتفية أثر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية ليل الاثنين.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.3 بالمئة عند الإغلاق إلى 23469.39 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 18 سبتمبر أيلول.

وكانت الأسواق في اليابان مغلقة في عطلة يوم الاثنين حين انخفضت الأسهم الصينية وتراجع اليوان بفعل تنامي المخاوف من تفاقم الأثر الاقتصادي للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لعمليات بيع بعد أن واصل الين، وهو من الملاذات الآمنة، مكاسبه مقابل الدولار للجلسة الرابعة على التوالي مسجلا 113.25 ين للدولار في التعاملات الآسيوية. وفي الأسبوع الماضي، بلغ الين أدنى مستوى في نحو 11 شهراً عند 114.54 ين للدولار.وانخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور 3.1 بالمئة.