نيمار أم ديبالا .. من يقود بلده للفوز في نهائي سوبر كلاسيكو؟

المواطن - مروة نبيل

تجذب مباراة البرازيل ضد الأرجنتين ضمن منافسات سوبر كلاسيكو الودية التي تحتضنها السعودية، الأنظار إليها نظرًا لأهمية المواجهة في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أميركا 2019.

وستكون هناك منافسة من نوع آخر في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم، التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة”، بين نجم السامبا وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، ومهاجم التانغو وفريق يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا.

ولعب نيمار صاحب الـ26 عامًا، 93 مباراة دولية مع منتخب السامبا الأول لكرة القدم قبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم، ونجح في تسجيل 59 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة العديد من الأهداف، وتوج ببطولة وحيدة مع السيليساو.

على الجانب الآخر، بالرغم من تألق ديبالا صاحب الـ24 عامًا مع منتخب التانغو الأول لكرة القدم، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف دولي حتى الآن، ويحلم بهز الشباك في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم، لإحراز هدفه الأول في لقائه الدولي رقم 16.

وقبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم، فاز التانغو في افتتاح منافسات بطولة سوبر كلاسيكو على العراق برباعية دون رد، فيما تغلبت البرازيل على السعودية بهدفين نظيفين بصعوبة، بعدما قدم الأخضر أداء مميزًا.