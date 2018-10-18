هادي: يجب توحيد الصف لهزيمة المشروع الإيراني

المواطن - واس

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي اليوم، أهمية توحيد الامكانات والصفوف لهزيمة مشروع ايران في المنطقة.

وقال خلال لقائه اليوم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني إن المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية التي أفرزتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة “.

وثمّن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، دعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

إلى ذلك أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بالبطولات التي يسطرها الجيش في مختلف الجبهات بمحافظة صعدة بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في سبيل دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد خلال لقائه اليوم محافظ صعدة هادي طرشان، عزم القيادة السياسية وبدعم صادق من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية المضي قدماً في استكمال مقارعتها لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفت وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن ميليشيا الحوثي أذاقت اليمنيين الويلات واستهدفت الأشقاء والأصدقاء ضمن مشروع تخريبي وإرهابي تدعمه وترعاه إيران.