هازارد متمسك بـ تشيلسي في الشتوية

المواطن - محمد سمعه

رفض البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي فكرة الرحيل عن صفوف ناديه اللندني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسعى نادي ريال مدريد الإسباني مرارًا وتكرارًا للتعاقد مع إدين هازارد في صيف العام الحالي، لكن تشيلسي رفض التفريط فيه خاصة بعد بيع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للنادي الملكي من تشيلسي.

قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن هازارد أخبر إدارة تشيلسي أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف البلوز في يناير المقبل مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

تألق النجم البلجيكي إدين هازارد بشكل كبير مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده لحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا.

فاز هازارد مع نادي تشيلسي بلقبين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع البلوز في الموسم الماضي وتحت قيادة المدرب السابق، الإيطالي أنطونيو كونتي.

تولى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة تدريب تشيلسي في صيف العام الحالي.