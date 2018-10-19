هاشتاق به تغريدة يتيمة من 10 أشهر يستخدمه ذباب تنظيم الحمدين

المواطن - سعد العقيل

لا يعرف الذباب الإلكتروني التابع لتنظيم الحمدين أن التكنولوجيا البسيطة وليست المعقدة يمكنها أن تكشفهم وتفضحهم أمام العالم وهذا لا يعكس جهلهم فحسب بل يعكس جهل من يدفع لهم ويستخدمهم للترويج للحقد والكراهية ضد المملكة.

قبل عشرة أشهر وبالتحديد في 17 ديسمبر 2017 أطلق أحد الأشخاص وسمًا على تويتر وغرد فيه تغريدة يتيمة لم تجد تفاعلا أو مشاركة، واختفى الوسم ولم يظهر للوجود إلا اليوم بعد أن أعاد الذباب الإلكتروني تنشيطه.

محرر التقنية في صحيفة “المواطن” يمكنه ببعض الخطوات معرفة تاريخ إنشاء الهاشتاق وأول من غرد به وهذا أمر من مقتضيات المهنية.

وتشير المعلومات إلى أن وسم جمعة خاشقجي شهد أول تغريدة في العاشرة و14 دقيقة من صباح يوم 17 ديسمبر الماضي حيث جاء فيها : عاجل من واشنطن جمال خاشقجي يقود مظاهرات مليونية باسم جمعة خاشقجي تعم شوارع واشنطن باتجاه البيت الأبيض احتجاجاً على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

هذه التغريدة اليتيمة ظلت وحيدة في الوسم حتى اليوم حيث تم إعادة التغريد به من قبل عشرات الحسابات الوهمية التي ربما انضمت إلى تويتر بعد إطلاق الوسم بأشهر.

الطريف في الأمر أن الوعي الشعبي السعودي يواجه الذباب الإلكتروني التابع لتنظيم الحمدين من خلال فضح مخططاتهم ونواياهم وتوعية الشعوب العربية من مثل هذه المحاولات.

وعبر العديد من المواطنين عن ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مواطنيها في الداخل والخارج مؤكدين أن القضية بين يدي فريق تحقيق سعودي تركي مشترك لن يتوقف قبل إعلان الحقائق كاملة.