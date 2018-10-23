هدف: تثبيت الدعم الموجه للمرأة السعودية العاملة ضمن برنامج وصول بـ800 ريال شهرياً

المواطن - الرياض

قال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إن التعديلات التي أجراها مؤخراً في شروط الالتحاق في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، شملت التعديل في مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق بحيث يكون ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.

كما تضمنت التعديلات أيضا، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال.

وقد أجريت التحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، سعيا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط (هنا).

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.