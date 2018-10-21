هدف يساهم بـ 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال للمرأة العاملة في السنة الأولى

المواطن - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن التعديلات الجديدة التي أجراها على برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، تضمنت مساهمة الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال.

وجاءت المساهمات على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

وتأتي التعديلات التي أجرها هدف على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.

وأكد المتحدث الرسمي للصندوق خالد أبا الخيل، أن التعديلات التي أجريت على برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، تأتي في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.