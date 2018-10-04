هدف يُفعل الشراكة مع القطاع الخاص بمجلس استشاري جديد

المواطن - واس

أقر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، تشكيل مجلس استشاري في الصندوق تحت مسمى (مجلس المهارات القطاعية)، وذلك لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص، للإسهام في توجيه برامج دعم تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص.

ويأتي تشكيل المجلس الاستشاري استشعاراً بأهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتحفيز التواصل الهادف مع القطاع الخاص، لتحقيق أهداف الصندوق الرئيسية المتمثلة في توظيف وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل من أبناء وبنات الوطن، ولضرورة تحقيق تطلعات ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ذات العلاقة بأنشطة الصندوق، وحرصا على تطوير البرامج والمبادرات الموجهة التي تسهم بفاعلية في تحقيق الصندوق لأهدافه.

ويستهدف المجلس الاستشاري تأسيس وتفعيل شراكة استراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص في مختلف المجالات، للخروج بآلية عمل متكاملة تسهم في تحقيق التوطين المستدام وبناء الكوادر الوطنية المنتجة، كما يقوم المجلس بتحديد المهارات اللازم توافرها في الباحثين والباحثات عن عمل (وفق مؤهلاتهم) للتوظف في الوظائف الجديدة ووظائف الإحلال في القطاع الخاص، وتصنيف هذه المهارات حسب مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل وحسب المهن.

ويقوم المجلس أيضا بوضع آلية لتفعيل التواصل بين قطاعات الصندوق المختلفة والقطاع الخاص واقتراح المبادرات اللازمة لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالمهارات والإحلال والمؤهلات، واقتراح البرامج التدريبية المناسبة لسد الفجوة المهارية، كما يقوم المجلس بتسمية وتشكيل فرق العمل واللجان القطاعية التي تقوم بدراسة المهارات الخاصة بكل قطاع والاستعانة بالمختصين وفق ما تقتضيه الحاجة.

ويرأس المجلس الاستشاري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وعضوية عدد من ممثلي قطاعات الأعمال، وعدد من المتخصصين والممارسين.