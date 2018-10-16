هذه أبرز المنصات التكنولوجية العالمية المدعومة بأموال سعودية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلط موقع كوارتز الياباني الضوء على الإسهامات التكنولوجية الواسعة للمملكة على مستوى العالم، وذلك على خلفية التعهد برد فعل أعنف تجاه أي عقوبات اقتصادية أو ضغوط سياسية قد تتعرض لها المملكة على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وركز الموقع خلال تقرير بعنوان “هذه التطبيقات تستخدمها يوميًا مدعومة من المملكة” على سلسلة من الإسهامات والاستثمارات التي وجهتها المملكة على مدار السنوات الماضية لخدمة التكنولوجيا، وهو الأمر الذي جعل تلك المنصات على مستوى رفيع من الانتشار حول العالم وفي مختلف المجالات.

وأشار إلى الإسهامات المتنوعة لاستثمارات المملكة في العديد من المنصات التكنولوجية حول العالم، والتي تُضخ بشكل مباشر أو عن طريق شراكة واسعة النطاق مع مؤسسة سوفت بنك اليابانية، هي تركز بشكل رئيسي على الشركات والكيانات العملاقة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة.

واستعرض الموقع الياباني مجموعة من التطبيقات العالمية الشهيرة، على غرار أوبر ودور داش وسلاك وغيرها، كما أكد كوارتز أن المملكة لها إسهامات في التطبيقات المعنية بالصحة مثل بينغ وهي منصة صينية معنية بصناعة الدواء والطب، بالإضافة إلى “Vir” وهي منصة تكنولوجية تستهدف العدوى المرضية، فضلًا عن “Riovant” وهي منصة لتطوير الدواء.

وعلى مستوى وسائل المواصلات المتطورة، كان لإسهامات المملكة الاستثمارية أدوار فعالة كما في منصة “GM Cruise” وهي متخصصة في السيارات ذاتية القيادة، وتطبيق “Auto 1” وهي منصة ألمانية لبيع السيارات.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا تمتلك المملكة استثمارات في شركات عملاقة مثل نيفيديا، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنتاج شرائح الجرافيك المُشغلة لأجهزة الحساب الآلي، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في “ARM Holdings” وهي أيضًا شركة لتصنيع الشرائح الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا هي واحدة من أهم ركائز خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية، والتي في الوقت نفسه تمثل تحولًا واسعًا على المستوى الاجتماعي في السعودية.