هزة أرضية تضرب محافظة أربيل بالعراق

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وقعت هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الأحد، بمحافظة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” أفاد قسم الرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية في بيان، بأن الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق شمال شرق قضاء راوندوز، وشمال شرق مدينة أربيل من دون أن يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار.