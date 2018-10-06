هكذا تفاعل المواطنون مع حديث ولي العهد عن حساب المواطن

المواطن - الرياض

أشاد مواطنون بتصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس مع وكالة بلومبيرغ بشأن وجود الكثير من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب الاستمرار في حساب المواطن والاعتماد عليه، أو أنه يجب تغيير ذلك والاعتماد بشكلٍ كبير على التعويض.

وكان ولي العهد قد قال: إن حساب المواطن لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة له موجودة، والنقاش الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.

وأكد مواطنون أن في جميع الأحوال هم المستفيدون من مخصصات البرنامج، سواء عبر الدعم المباشر ماليًّا كما هو الآن، أو الاعتماد على التعويض.

ورأى آخرون أن حساب المواطن جيد، ولكن من الأفضل أن يكون هناك حد أدنى للدعم، 500 ريال مثلًا، ويكون تصاعديًّا حسب أوضاع الأسر المعيشية.

وقالوا: إن حساب المواطن له مزايا عديدة منها أنه قلص بشكل كبير سلبيات ارتفاع الأسعار الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة أو أسعار الوقود، كما أن لديه خدمة عملاء مميزة تعمل على مدار الساعة.

ولكن لفتوا إلى وجود بعض السلبيات أيضًا منها تأخير الرد بالنسبة لاستحقاق المتقدمين الجدد في البرنامج.

وما بين تأييد وجود تعويض بدلًا عن حساب المواطن وبين البرنامج ذاته، كان العامل المشترك هو وجود دعم من جانب المملكة لأبنائها لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكده ولي العهد بالفعل بحديثه عن كمية الأموال المخصصة لمساعدة المواطنين.