هكذا تم الإيقاع بالجاسوس البريطاني في الإمارات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت مجلة فوربس الأميركية الضوء على توقيف الباحث البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس وجمع معلومات حساسة أثناء فترة تواجده بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ما أدى إلى توقيفه واحتجازه على ذمة التحقيقات.

وحسب ما جاء في المجلة الأميركية، فإن توقيف واحتجاز الباحث البريطاني منذ 5 أشهر في الإمارات، جاء أثناء محاولته المغادرة إلى بلاده بعد سلسلة من اللقاءات البحثية، والتي شهدت أسئلة خطيرة تهدف لجمع معلومات عسكرية حساسة في الإمارات.

وأشارت المجلة إلى أن هودجيز وجه مجموعة من الأسئلة العسكرية المتعمقة خلال مقابلاته البحثية، والتي تتطلع إلى كشف بعض القدرات العسكرية والفنية للجيش الإمارات والتحالف العربي الذي تقوده السعودية لمواجهة الحوثيين في اليمن.

وسافر الباحث البريطاني إلى الإمارات في وقت مبكر من العام الجاري، وذلك بغية العمل البحثي القائم على سلسلة من المقابلات مع المتخصصين.

وينتمي الباحث البريطاني إلى جامعة درم في إنجلترا، وهو يعمل على بحث حول تأثير “الربيع العربي” على السلطات والمعطيات السياسية في الوقت الحالي داخل منطق الشرق الأوسط.