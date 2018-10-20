هل إيقاف الخدمات يؤثر على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمواطن في حال إيقاف خدماته التوجه للبنك والاستفادة من الدعم المستحق.

جاء ذلك ردًّا على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “السلام عليكم إذا عندي إيقاف خدمات أقدر أسحب مبلغ حساب المواطن كاملًا؟”.

ورد الحساب الرسمي لخدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “وعليكم السلام، في حال وجود إيقاف خدمات على حسابك وكنت مستحق، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن”.

آلية الاعتراض على الدعم:

وكان حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل عبر هذا الرابط (هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع الأربعاء الماضي، مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أكتوبر 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

معايير الاستحقاق:

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.