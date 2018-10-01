هل العمل الخاص يؤثر على الدعم في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري).

جاء ذلك رداً من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم،،، لما يكون باسمي محل وعمال هل ينقص من حساب المواطن ؟”.

وأضاف حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء إذا كان النشاط التجاري، بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0، وإضافة دخل آخر اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (رخصة محل تجاري) وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0.

وسابقًا أعاد حساب المواطن التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج، سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن ، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.