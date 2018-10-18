هل تريد قضاء الويك إند تحت الأمطار الوسمية؟.. اذهب إلى هذه المناطق

المواطن - الرياض

نصح المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شبيب بن عبدالرحمن الحربش، من يريد أن يقضي إجازة نهاية هذا الأسبوع والتي تبدأ اليوم الخميس وحتى السبت المقبل مع السحب الرعدية وتحت الأمطار الوسمية بالذهاب إلى بعض المناطق.

وأكد الحربش أن المناطق المناسبة لقضاء إجازة الويك إند مع السحب الرعدية وتحت الأمطار الوسمية هي: “منطقة حائل خصوصاً جنوبها وجنوبها الغربي، وأقصى غرب منطقة القصيم وأيضًا شرق منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى بقية أنحاء منطقة المدينة.

وتابع أنه يمكن أيضاً الذهاب إلى مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وفي سياق متصل، أوضح المهتم بالأحوال الجوية أن هناك فرص أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا ظهيرة ومساء اليوم الخميس على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خصوصاً قرب مدينة مكة شرقها وشمالها.