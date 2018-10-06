المواطن - الرياض

هل صندوق الاستثمار آمن ومضمون؟.. سؤال يطرحه البعض عند التفكير في طرق لاستثمار المال بشكل لا يحمل مخاطر، وأجابت عليه هيئة السوق المالية.

وقالت السوق المالية: إن الاستثمار في صناديق الاستثمار كأي استثمار آخر؛ حيث تتعرض صناديق الاستثمار لعدة أنوع من المخاطر، مضيفةً أنه لا يمكن القول بأن صناديق الاستثمار آمنة أو مضمونة؛ وذلك لأن قيمة الوحدات يمكن أن ترتفع أو تنخفض وفقًا لطبيعة استثمارات الصندوق وظروف الأسواق المستثمر بها.

​وبحسب التعريف الاقتصادي لصناديق الاستثمار، فهي أوعية استثمارية تجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقًا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق، وذلك بهدف تحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها.